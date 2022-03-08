محافظ كفر الشيخ: تمويل مشروعات الشباب بـ1.641 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، أنه تم تمويل مشروعات الشباب بنحو مليار و641 مليون جنيه؛ لتوفير 29 ألفا و522 فرصة عمل، من برنامج المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية.





وقال نور الدين، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن إجمالى المشروعات المنفذة والمقدمة التى تم تنفيذها من خلال البرنامج يتضمن تمويل 13 ألفا و458 مشروعا بقيمة تبلغ مليارا و641 مليونا و327 ألف جنيه، لتوفير 29 ألفا و522 فرصة عمل، تحت إشراف جمال ناصف، مدير إدارة مشروعك.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن مستقبل الاقتصاد المصرى يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمويل البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعى وبنك الإسكندرية لبرنامج "مشروعك" لتشجيع الشباب على العمل والبدء فى مشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة فى مختلف مجالات الإنتاج.

وأوضح أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقا لأحدث نظم الإدارة ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان فى مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحميل العميل أى أعباء مالية،وهناك فروع لبرنامج مشروعك فى جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.