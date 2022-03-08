جدة - نرمين السيد - قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين إنه تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لشبكات الجهد المنخفض لدعم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة لتحسين مستوى الخدمة للمشتركين، وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائى، ودعم القرى بالمغذيات الكهربائية، بتكلفة استثمارية بلغت نحو مليون و821 ألف جنيه.





وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء المهندس محمد عسل - فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض لـ60 عمود جهد منخفض، بقرى سيدى سالم ليستفيد منها قرى "بوريد، الحوفى، الشراقوة، الصيادين"، بتكلفة 160 ألف جنيه. وتابع أنه تم إحلال وتجديد 152 عمود جهد منخفض بمركز ومدينة سيدى سالم ليستفيد منها "شكرى المغربى، الجمارة، أبوعوف، الحورانى" بتكلفة 550 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 35 عمود جهد منخفض لقرى شمال دسوق ليستفيد منها محولات "شباس الملح" بتكلفة 118 ألف جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 1.8 مليون جنيه تكلفة تجديد شبكات جهد الكهرباء المنخفض بكفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.