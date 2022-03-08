فى يومها العالمى.. المرأة العاملة بقناة السويس شريك رئيسى للنجاح (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقال ربيع، فى منشور على الصفحة الرسمية لهيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، "أجمل التهانى الخالصة للمرأة العاملة فى هيئة قناة السويس والتى ساهمت طوال السنوات الماضية فى رفعة وتميز القناة إلى مزيد من التقدم والنجاح، تحياتى وتشجيعى لك".

كما نشرت الصفحة إنفوجراف بهذه المناسبة بعنوان (المرأة العاملة فى قناة السويس شريك رئيسى للنجاح).. والذى يوضح مجهودات ومساهمات المرأة فى الارتقاء بالعمل فى هيئة قناة السويس.

يذكر أن السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، هنأت المرأة المصرية فى يومها العالمى.

وكتبت قرينة الرئيس عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": فى يوم المرأة العالمى، أتوجه لكل نساء مصر بتحية فخر وتقدير، فعلى مدى التاريخ كانت المرأة المصرية هى الصانع لمجد الوطن الذى يستمد عظمته من عبقريتها، كأم حنونة، وزوجة وفية، وأخت فاضلة، وابنة تملأ الحياة بهجة وسعادة.

وأضافت: تحية لعظيمات مصر وفتياتها، فبهن وبتضحياتهن ستحيا على الدوام مصر الكبيرة.