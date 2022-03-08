/684021/أيمن-أبو-العلا-يعلن-موافقة-الإصلاح-والتنمية-على-عقوبات-الهجرة-غير-الشرعية

أعلن أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على تشديد عقوبة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وقال: في الفصل التشريعي الأول تم إقرار قانون في منتهى الأهمية، وهو ما جعل مصر تنجح في الحد من الهجرة غير الشرعية وكان هناك إشادة بمصر في هذا الموضوع.

وتابع أبو العلا: ليست القوانينن فقط هي التي تنهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك معدلات تنمية راضية لتوفير مزيد من فرص عمل.

وأشار إلى أنه بالتوازي مع القوانين والتنمية يمكن مواجهة الهجرة غير الشرعية، والتي يكون ضحاياها العديد من الشباب بعدد من المحافظات.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تأييده لتغليظ العقوبات بصورة أكبر لمواجهة المتلاعبين بأحلام الشباب.