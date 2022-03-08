النائبةً سكينة سلامة : " التغيرات المناخية " تتصدر أجندة صالون 30 يونيو  السياسي واطلاق مسابقة بين الشباب حول مواجهة الظاهرة

/684020/النائبة-سكينة-سلامة---التغيرات-المناخية--تتصدر-أجندة-صالون-30-يونيو- السياسي-واطلاق-مسابقة-بين-الشباب-حول-مواجهة-الظاهرة

قالت النائبة سكينة سلامك ، إن صالون 30 يونيو سينعقد خلال دورته الجديدة تحت عنوان (المتغيرات المناخية وعلاقتها بقضايا الوعي) وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة .

اطلاق الرئيس السياسي مسابقة بين الشباب حول مواجهة الظاهرة.

واكدت " سلامة" المشرفة علي تنظيم صالون 30 يونيو ، أن الصالون سيساعد علي اتاحة الفرصة للشباب لمعرفة ما يدور بقضايا الوعي المجتمعي والتعبير عن رؤيتهم بما يساعد في وضع حلول ورؤى مستقبلية تساعد الدولة في مواجهة تلك القضايا، لافتة الي انه تم اطلاق مسابقة لاختيار افضل الاعمال البحثية عن التغييرات المناخية .

واضافت انه سيتم إعداد مجموعة من الحوارات والنقاشات التي تتناول موضوع المتغيرات المناخية وقضايا الوعي الشبابي ، و سيتم دعوة وتكريم أفضل ٣ ورقات بحثية أثناء الصالون الثقافي الذي سيعقد خلال الشهر الجاري مشيرة الي أن الموعد الأخير للتقديم ١٠ مارس الجاري .

ودعت النائبة سكينة سلامة ، الشباب للمشاركة في المسابقة ،والتي تبدأ من المرحلة السنية من 18عاماً حتى 40 عام علي أن يتم تكريم الفائزين بتواجده فى موتمر القاره الافريقى المنعقد يوم ٢٢ مارس المقبل.

وأشارت الي أن من يرغب في التقدم للمسابقة ارسال بياناته علي الرباط الذي اعدته وزارة الشباب https://www.emys.app/sport/research علي ان يقوم المتقدم بإعداد ملخص ورقة بحثية عن المتغيرات المناخية وعلاقتها بقضايا الوعي علي ان يكون عدد صفحات الورقة البحثية يتراوح من3-5 صفحات فقط، بالإضافة لكتابة الأسئلة التي يرغب المشارك طرحها أثناء الصالون وتتناول الورقة البحثية مجموعة من المقترحات العلمية لحل مشكلة المتغيرات المناخية من وجهة نظر المشارك (المشكلة وطرح الحلول)

ناقشت اللجنة تعديلات تنظيم السجون

وقال: مشروع القانون يستهدف تغيير اسم السجناء إلى نزلاء ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل وإلغاء كلمات سجون وليمانات حيثما وردت بالقانون.

ويتضمن مشروع القانون أيضا حقوق جديدة للنزلاء مثل تسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيا، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وحقهم في استكمال تعليمهم والمشاركة بالامتحانات.

ويأتي مشروع القانون في إطار التطوير الذي تقوم به الدولة وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا