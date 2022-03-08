/684017/الرئيس-الأوكرانى-سأبقى-فى-كييف-من-أجل-الفوز-على-روسيا

القى الرئيس الاوكرانى فولوديمير زيلينسكي خلال فيديو له نشرته قناة العربية اليوم الثلاثاء، لينفى الشائعات حول هروبه خارج كييف، قائلا سأبقى فى كييف فى شارع بانكوفا ولست مختبأ.

دوت الخليج

الرئيس الاوكرانى ينفى شائعة هروبه من كييف

وأكد الرئيس الاوكرانى، فى كلمته اليوم الثلاثاء، انه ليس خائفا من اى شخص وسيبقى بقدر ما يتطلب الأمر من اجل الفوز على روسيا فى هذه الحرب الوطنية التى تخوضها اوكرانيا ضد الهجوم الروسى.

وتابع انه كان تم الاتفاق فى الجولة الثانية من المفاوضات والمباحثات بين الوفد الروسى والاوكرانى بشأن انشاء ممرات انسانية، ولكن هذا الاتفاق لم يتم تطبيقه على ارض الواقع.

وأكد ان ما تم تطبيقه هو الدبابات الروسية ورجمات الصواريغ،بالأضافة الى الالغام الروسية، مشيرا الى ان روسيا لم تفى بوعودها بشأن وقف اطلاق النار لحين انشأ ممرات انسانية.

المساعدات البريطانية لاوكرانيا

جدير بالذكر ان رئيس وزراء بريطانية بوريس جونسون كان قد القى كلمته أمس الاثنين ،معلنا ان بريطانية سوف تزيد من حجم المساعدات المقدمة لاوكرانيا والشعب الاوكرانى لمواجهة الغزو الروسيى بكييف.

وكان قد أعلن بوريس جونسون، عبر مؤتمر صحفى أمس الاثنين، ان بريطانيا سوف تقدم 175 مليون استرلينى من مساعدات بريطانيا الى اوكرانيا، موضحا ان 100 مليون منهم سوف تقدم للحكومة الاوكرانيا بشكل مباشر، مما سيزيد من حجم مساعدات بريطانيا الى اوكرانيا فى ازمتها مع روسيا