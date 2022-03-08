/684016/بمناسبة-اليوم-العالمي-للمرأة-بيري-أول-عنصر-نسائي-صاعد-في-مجال-الراب

طرحت أمس مغنية الراب بيري تراك جديد لها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي كانت تحت عنوان «الساعة 9» ومن المتوقع أن يحظى التراك بإعجاب الجمهور، كما تعتبر بيري طفرة في عالم الراب لأن مجال الراب يطغى عليه الرجال أكثر.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل تراك «الساعة 9» لمغنية الراب بيري وذلك خلال السطور القادمة.

تراك الساعة 9 لـ بيري

تعتبر بيري من نجمات الراب القادمين بقوة، نظرًا لتطورها بشكل مستمر، ومحاولتها للتجديد، كما تتميز بلمسة خاصة بها في جميع تراكاتها، والتي تميز نوع المزيكا الخاصة بها عن باقي مغني الراب.

وكانت جميع التعليقات حول الترارك راضية عنه بشكل كبير، كما علق لها الرابر الشهير أبو الأنوار والذي أشاد بالتراك، قائلًا:الله عليكي يا فنانة ربنا يحفظك.

وأعربت باقي التعليقات على التراك عن سعادتها، وذلك بسبب ملاحظتهم لتطور بيري كل يوم عن ذي قبل.

كلمات تراك الساعة 9

من الممكن كانت تسلك اطير زي الـ cessna موديل زي ciesla منغير اي استثناء على السيت حرباية قاعدة بتزحف على وشها تاخد كف كف الساعة تسعة

وانا زي الكوبرا لفيت رغم كله محافظة عل الـ faith Mexico mi casa ده البيت هتشوفوا كله معادا الخير

من الممكن كانت تسلك على وشها تاخد كف كف الساعة تسعة

طلعت لفوق نسيت الدنيا start الفيلم اعيش الدور بيري زي ميمو يسطا اجيب الجول لو فيها budget كوين اللعبة على الفون

حاول ينساني بأزايز ليوم او تلاتة ده جايز لف و رجع قام قايل تحت رجلك هبقى بايت

تحت رجلك هبقى بايت حتى لو الارض لفت هاف سيركل بومة book الticket على cuba و نعوم فالmoney نقديها scuba dive

جيم زي صلاح ملعوبة right انا زي شيكو محبوبة type بيري الحلو فالzoo بguide محمد على بفوز الfight

زي هيثم iconic تراكاتهوم ضحك دول كوميكس هيروشيما اتوميك

من الممكن كانت تسلك اطير زي الcessna موديل زي ciesla منغير اي استثناء على السيت حرباية قاعدة بتزحف على وشها تاخد كف كف الساعة تسعة

وانا زي الكوبرا لفيت رغم كله محافظة عل الfaith Mexico mi casa ده البيت هتشوفوا كله معادا الخير

من الممكن كانت تسلك على وشها تاخد كف كف الساعة تسعة

محبش جزمتي تتوسخ فالغيلي الرقص على تراكاتك هيتاتي مالتيزفانكشن حاضرة فكلابز و تكاتك ساكتلهم بس تكة كمان و هتطلع بالدفاتر انتقامك متكلش بارد داق و قال ده فاتر

مفيش هنا انهزام شايلة طاجن ستي بس ماشية بالmedusa عالحزام و رغم كل اللي اتقال بتفرج و بضحك مسطبة نظام ريح المدام

بشرف اي ليست تراكاتهم زي الزفت فالاخصام بريح فاضل كام بيرسنت

مش هتلاقي غيري فكك متدورش تبقى الاولى كل سنه على التوالي غيري فكك متدورش

بيري عالبيلبوردز بكرة جوا فوربز من شغلي شيلي النوز فالنيها انتم الجوز

عاملالها خرم فدماغهما اسمها اسم على مسمى اوڤر زيك زي بسمة وهبة جمالها زيُه زي القطر فاتها

من الممكن كانت تسلك اطير زي الcessna موديل زي ciesla منغير اي استثناء على السيت حرباية قاعدة بتزحف على وشها تاخد كف كف الساعة تسعة

محبش جزمتي تتوسخ فالغيلي الرقص على تراكاتك هيتاتي مالتيزفانكشن حاضرة فكلابز و تكاتك ساكتلهم بس تكة كمان و هتطلع بالدفاتر انتقامك متكلش بارد داق و قال ده فاتر

مفيش هنا انهزام شايلة طاجن ستي بس ماشية بالmedusa عالحزام و رغم كل اللي اتقال بتفرج و بضحك مسطبة نظام ريح المدام

بشرف اي ليست تراكاتهم زي الزفت فالاخصام بريح فاضل كام بيرسنت

مش هتلاقي غيري فكك متدورش تبقى الاولى كل سنه على التوالي غيري فكك متدورش

بيري عالبيلبوردز بكرة جوا فوربز من شغلي شيلي النوز فالنيها انتم الجوز

عاملالها خرم فدماغهما اسمها اسم على مسمى اوڤر زيك زي بسمة وهبة جمالها زيُه زي القطر فاتها

من الممكن كانت تسلك اطير زي الcessna موديل زي ciesla منغير اي استثناء على السيت حرباية قاعدة بتزحف على وشها تاخد كف كف الساعة تسعة

وانا زي الكوبرا لفيت رغم كله محافظة عل الfaith Mexico mi casa ده البيت هتشوفوا كله معادا الخير

من الممكن كانت تسلك على وشها تاخد كف كف الساعة تسعة

معلومات عن مغنية الراب بيري

ومن الجدير بالذكر، أن ظهرت بيري لأول مرة من حوالي سنة بأغنية «شيجلة» اللي حققت نجاح كبير والتي كانت “ديس” على أغنية تميم يونس «سالمونيلا».

ولا تعتبر بيري جديدة في عالم الغناء حيث بدأت الغناء منذ حوالي 10 سنوات كمغنية وكانت تغنى باللغة الإنجليزية، ولكن في مايو عام 2019 دخلت بيري إلى عالم الراب بأغنية «kendrick says» ثم قررت تحسين اللغة العربية لديها وتراب بالعربى ونجحت في مجال الراب بشكل كبير.

وبيري مغربية مصرية ونجحت في الراب سين المصرى، وتعاونت مع عدد كبير من النجوم المهمين مثل نجم المهرجانات أورتيجا وقدمول سويًا أغنية «دوس بنزين»، كما تعاونت مع البروديوسر وزة منتصرو ابيوسف في أغنية «مملكة».

وقد قالت بيري في لقاء لها مع سلسلة «سين نويز الجديدة» في برنامج «8 بارات»: ابيوسف بالنسبالي مثل أعلى ومرشد في رحلتي اللي تعتبر لغاية دلوقتى لسه في بدايتها.