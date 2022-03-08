مصدر يكشف لـ دوت الخليج حقيقة انفصال دنيا عبد العزيز بعد عقد قرانها بأسابيع

/684012/مصدر-يكشف-لـ-تحيا-مصر-حقيقة-انفصال-دنيا-عبد-العزيز-بعد-عقد-قرانها-بأسابيع

تداول رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد بانفصال الفنانة دنيا عبد العزيز عن زوجها المهندس مصطفى كامل بعد أسابيع قليلة من عقد قرأنهما.

دوت الخليج يكشف حقيقة انفصال الفنانة دنيا عبد العزيز عن زوجها مصطفى كامل.

انفصال دنيا عبد العزيز شائعة

وأكد مصدر مقرب للفنانة دنيا عبد العزيز في تصريح خاص لموقع «دوت الخليج»، أن تلك الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة وما هي إلا شائعة.

وأوضح المصدر أن هناك خلاف وقع بين الثنائي لكنه لم يصل لحد الانفصال وذلك لتدخل الأهل، مشيرًا إلى أنهما يستعدان للاحتفال بحفل زفافهما بعد العيد.

دنيا عبد العزيز تحتفل بعقد قرانها

وكانت الفنانة دنيا عبد العزيز، احتفلت بعقد قرانها على المهندس مصطفى كامل من خارج الوسط الفني داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

حضر عقد القران نخبة من نجوم الفن، أبرزهم رشوان توفيق ومحمد الشقنقيري وسيمون ومحمد عز وميدو عادل ومحمود حميدة وعماد رشاد وهبة مجدي ودينا فؤاد.

وارتدت دنيا عبد العزيز فستانا أبيض نال إعجاب الحضور من تصميم هاني البحيري وفي اليوم الثاني ارتدت آخر من نفس اللون.

دنيا عبد العزيز تشارك في الماراثون الرمضاني 2022 بمسلسل «ملف سري»

على الصعيد الآخر، تخوض الفنانة دنيا عبد العزيز الماراثون الرمضاني بمسلسل «ملف سري» من بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، محسن محي الدين، ميريهان حسين، عائشة بن أحمد وغيرهم نخبة من النجوم، المسلسل من تأليف محمود حجاج ومن إخراج حسين البلاسي

ويناقش المسلسل الفساد الذي كان موجود في مصر في عام 2013 في الإعلام والشرطة والقضاء ومحاولة جامعة الإخوان السيطرة على المؤسسات المختلفة في مصر وكيفية التصدي لهذه الأمور الخطيرة من قبل مختلف الجهات.

فضلًا عن الجزء الثاني من مسلسل «المداح»، الذي شارك في بطولة جزأه الأول، حمادة هلال، أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في بطولته نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، ومحمد الصاوي، وغيرهم.

ويشهد الجزء الثاني تواجد الفنانة هبة مجدي، وولاء الشريف، وكمال أبو رية، وأحمد عبدالعزيز.