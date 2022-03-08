السيدة انتصار السيسي: المرأة المصرية الصانع لمجد الوطن وبهن تحيا مصر

نشرت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، تدوينة على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن يوم المرأة العالمي. وقالت السيدة انتصار السيسى " في يوم المرأة العالمي، أتوجه لكل نساء مصر بتحية فخر وتقدير، فعلى مدى التاريخ كانت المرأة المصرية هي الصانع لمجد الوطن الذي يستمد عظمته من عبقريتها، كأم حنونة، وزوجة وفية، وأخت فاضلة، وابنة تملأ الحياة بهجة وسعادة". وأضافت قرينة رئيس الجمهورية: قائلة "تحية لعظيمات مصر وفتياتها، فبهن وبتضحياتهن ستحيا على الدوام مصر الكبيرة".

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