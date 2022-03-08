يدخل فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى اختباراً صعباً اليوم الثلاثاء، حينما يواجه بيراميدز باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدورى الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة. ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام بيراميدز مكون من : حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول. خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي، بيرسي تاو، أحمد عبد القادر. خط الهجوم: محمد شريف ويرغب موسيماني المدير الفنى للأهلى في تحقيق الفوز الأول على بيراميدز تحت قيادته، حيث واجه بيراميدز في ثلاث مباريات منذ توليه مسئولية تدريب الأهلي وتعادل فى مباراتين سلبيا وفى الثالثة تعادل 2/2، ويرغب في تحقيق الفوز الأول على الفريق السماوي في موقعة الليلة باعتبارها فاصلة في مشوار الأهلي نحو استعادة لقب الدوري في ظل التنافس الرهيب بين الفريقين على صدارة جدول المسابقة فكلاهما لم يخسر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يهاجم بيراميدز بالثلاثة.. مباراة صعبة في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.