محافظ الغربية يلتقي وزير القوى العاملة في بداية جولته بالمحافظة

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة ، محمد سعفان وزير القوى العاملة، في بداية زيارات الوزير الميدانية للمحافظات تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة، بتسليم عدد من عقود العمل لـ "قادرون باختلاف" في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم.

كما من المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتسليم عدد من وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية لهذه الفئة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها من 100 ألف جنيه إلي 200 ألف جنيه من بداية العام الحالي ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، وياسر عيد وكيل مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

فى مستهل اللقاء تبادل الوزير والمحافظ الشكر والتقدير علي التعاون المشترك والتنسيق الذى يتم مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة من أجل تحقيق الخطة الموضوعة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، خاصة ذوى القدرات الخاصة من خلال تدريب مهني متميز، وتوعية مستمرة لكل أطراف العملية الإنتاجية على أرض المحافظة .

وأعرب الوزير للمحافظ عن تقديره العميق للجهود المبذولة للنهوض بالمحافظة، والسعي الدءوب لتحسين الخدمات للارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم للنهوض بوطننا العزيز.