وزير التعليم العالى يفتتح فعاليات نهائي بطولة الجامعات المصرية للإسكواش بالجامعة الأمريكية...

* عبدالغفار يشدد على أهمية دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية بالجامعات المصرية

* مصر تستضيف بطولة العالم للجامعات للإسكواش نوفمبر المقبل وبطولة اليد ٢٠٢٤

* عبدالغفار: الرياضة تساهم في تقديم خريج مُتميز علميًا وبدنيًا ونفسيًا

افتتح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الثلاثاء فعاليات نهائي بطولة الجامعات المصرية للإسكواش، والتى ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرياضية لطلاب الجامعات (دورة الشهيد الرفاعى الـ ٤٩)، والتي أقيمت بملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بحضور د.أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ود.محمد حمزة مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ود.إيهاب عبد الرحمن وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة، ود.صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.دينا برعي نائب رئيس الجامعة لشئون الحياة الطلابية، والمهندس/ شريف العريان رئيس ‏الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأوليمبية المصرية.

وفى بداية كلمته، وجه الوزير الشكر للدكتور أحمد دلّال على دعوته لحضور فعاليات نهائي بطولة الجامعات المصرية للإسكواش، كما وجه الشكر لقيادات الجامعة الأمريكية، ورئيس ‏الاتحاد المصري للخماسي الحديث على جهودهم ودعمهم استضافة العديد من الجولات الرياضية المختلفة.

كما وجه د. عبدالغفار الشكر أيضاً للدكتور صبحي حسانين، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد، والدكتور بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد على جهودهم المتميزة في دعم الأنشطة الرياضية بالجامعات هذا العام.

وأكد د. خالد عبدالغفار حرص الوزارة على مشاركة الطلاب في الأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية والثقافية، التي تعود بالنفع على الطلاب، وتساهم في تقديم خريج مُتميز علميًا وبدنيًا ونفسيًا، وكذلك دعم أصحاب المواهب والأبطال الرياضيين، وتعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات، متمنيًا لجميع الجامعات المشاركة وطلابها الرياضيين كل التوفيق والنجاح.

وشدد عبدالغفار على أهمية انتظام ممارسة الرياضة وتنظيم المسابقات بالجامعات، لما لها من أثر إيجابي صحيًا ونفسيًا لدى الطلاب، معربًا عن سعادته بالمشاركة في فعاليات اليوم، مؤكدًا تقديم الوزارة من خلال الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وبالتعاون والتنسيق مع د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كافة أوجه الدعم والمساعدة في تنظيم المسابقات الرياضية بالجامعات المصرية سواء فى الألعاب الفردية أو الجماعية.

وأشار الوزير إلى استضافة مصر لبطولتي العالم للجامعات فى الإسكواش نوفمبر المقبل، وفى كرة اليد ٢٠٢٤، مؤكدًا على إمكانيات وقدرة الدولة المصرية على استضافة تلك البطولات، وكذلك البنية الرياضية المتميزة بها.

ومن جانبه، وجه رئيس الجامعة الأمريكية الشكر للسيد الوزير، وقيادات الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على جهودهم لدعم الرياضة بالجامعات المصرية، وكذلك وجه الشكر لوفود الجامعات المشاركة في الدورة.

وفى كلمته، أشار د. صبحى حسانين إلى استضافة مصر لبطولة العالم فى الخماسي الحديث، مؤكدًا على تقديم كافة إمكانيات الاتحاد الرياضي المصري للجامعات خلال فترة تنظيم البطولة، موجهًا الشكر للسيد الوزير على دعمه الكبير للأنشطة الرياضية لطلاب الجامعات المصرية.

وفى ختام الفعاليات، شارك الوزير فى مباراة إسكواش قصيرة مع بطل الإسكواش العالمي رامي عاشور، وذلك بملعب الإسكواش بالجامعة.