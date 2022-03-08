عاجل- الهجرة تصدر بيانا بشأن المصريين الدارسين فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاء عبر تطبيق "زووم"، مع عدد من ممثلى الجالية ومجموعة من الطلبة الدارسين بالمدن الأوكرانية، بحضور السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشؤون الجاليات.





وفى مستهل اللقاء، اطمأنت السفيرة نبيلة مكرم، على أوضاع الجالية المصرية والطلبة المصريين فى مدينتى سومى وخيرسون بسبب توتر الأوضاع فى هاتين المدينتين، كما أخذت تتحدث مع عدد من أبناء الجالية من كل الشرائح للاطلاع على الصعوبات التى تواجههم وآخر التطورات وموقف الممرات الآمنة.

وجددت وزيرة الهجرة، تأكيد أن الحفاظ على حياة أبناء الجالية المصرية له الأولوية القصوى، كما شددت على متابعة القيادة السياسية بصورة يومية للمستجدات وإصدار توجيهات بدراسة موقف الطلاب المصريين الدارسين فى المدن الأوكرانية لبحث كافة البدائل المتاحة للحفاظ على مستقبلهم العلمى فى ضوء ما تشهده أوكرانيا من تطورات فى الأحداث الراهنة.

كما استعرضت الوزيرة أهمية التسجيل فى الاستمارة الموحدة للطلاب المصريين الدارسين فى أوكرانيا، التى تم طرحها بالتعاون مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، من أجل التنسيق مع الجهات المعنية بشأن مطالب الطلاب والمقيمين فى محافظات مختلفة، لافتة إلى أن 1900 طالب مصرى من الدارسين فى أوكرانيا قاموا بالتسجيل فيها حتى الآن.

وأشارت خلال اللقاء، إلى أن الاستمارة تضم كافة تفاصيل السنة الدراسية والتخصص والمدينة التى يقيم فيها فى أوكرانيا، وما إذا كان الطالب يملك إثبات قيد من الكلية أم لا، مؤكدة أهمية سرعة استيفائها لجميع الدارسين فى أوكرانيا، والاهتمام بدقة البيانات التى سيتم إدخالها، حيث إنها متاحة الآن عبر رابط التسجيل من هنا

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وفى ختام اللقاء، تقدمت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بخالص الشكر لممثلى الجالية على جهودهم الفائقة فى الوقت الراهن، وأعربت عن فخرها بهم وبعزيمتهم وصبرهم وقوة تحملهم فى هذه الظروف، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا تجاه أبنائها فى أوكرانيا وتعمل على قدم وساق لتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام وأمان.