عاجل.. السيدة انتصار السيسى: المرأة المصرية الصانع لمجد الوطن

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمى للمرأة وكتبت قرينة الرئيس عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": فى يوم المرأة العالمى، أتوجه لكل نساء مصر بتحية فخر وتقدير، فعلى مدى التاريخ كانت المرأة المصرية هى الصانع لمجد الوطن الذى يستمد عظمته من عبقريتها، كأم حنونة، وزوجة وفية، وأخت فاضلة، وابنة تملأ الحياة بهجة وسعادة. وأضافت: تحية لعظيمات مصر وفتياتها، فبهن وبتضحياتهن ستحيا على الدوام مصر الكبيرة.

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