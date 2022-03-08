ضمن الموجة 19.. إزالة 117 حالة تعد ببنى سويف خلال يومين

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـــ19 لإزالة التعديات التى بدأت" الأحد الماضى "تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة.





وشدد محافظ بنى سويف على أهمية الالتزام بالجدول الزمنى لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدى مجددا على الأراضى المستردة، وتحديدا أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أى معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذى أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم "على مدار يومى الأحد والاثنين الماضيين" إزالة 117 حالة تعد بواقع (64 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 3 أفدنة + 53 حالة تعد على 4632 متر أملاك دولة) وذلك فى ظل تنسيق تام بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحاليةمن حملات الإزالة انطلقت مرحلتها الأولى خلال شهر يناير الماضى، وبلغ إجمالى ما تم إزالته خلالها أكثر من 120 حالة،وتلتها المرحلة الثانية فى الفترة من 6 إلى 26 فبراير الماضى وأسفرت عن إزالة 932 حالة، فيما تستمر المرحلة الثالثة فى الفترة من 6 إلى 26 الشهر الحالى.