وشدد محافظ بنى سويف على أهمية الالتزام بالجدول الزمنى لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدى مجددا على الأراضى المستردة، وتحديدا أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أى معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذى أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم "على مدار يومى الأحد والاثنين الماضيين" إزالة 117 حالة تعد بواقع (64 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 3 أفدنة + 53 حالة تعد على 4632 متر أملاك دولة) وذلك فى ظل تنسيق تام بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية
تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحاليةمن حملات الإزالة انطلقت مرحلتها الأولى خلال شهر يناير الماضى، وبلغ إجمالى ما تم إزالته خلالها أكثر من 120 حالة،وتلتها المرحلة الثانية فى الفترة من 6 إلى 26 فبراير الماضى وأسفرت عن إزالة 932 حالة، فيما تستمر المرحلة الثالثة فى الفترة من 6 إلى 26 الشهر الحالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضمن الموجة 19.. إزالة 117 حالة تعد ببنى سويف خلال يومين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.