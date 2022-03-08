محافظ بورسعيد يوجه باستمرار حملات غلق سناتر الدروس الخصوصية (صور)

جدة - نرمين السيد - عقد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لقاءً موسعا، بديوان عام محافظة بورسعيد، مع مديرى الإدارات والمراحل التعليمية المختلفة، ومديرى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية على مستوى المحافظة.





واستعرض محافظ بورسعيد، مع الحضور معدلات انتظام الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، مشددا على كافة القيادات التعليمية بالمحافظة بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية فى المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور فى المدارس بمختلف المراحل التعليمية، مشيرا بأنه غير مسموح بالغياب إلا فى الحالات الضرورية، وسيتم ربط دخول الطالب الامتحان بنسب حضوره الدراسى، وذلك لضمان انتظام العملية التعليمية، مؤكدا أنه تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسى للطلاب فى المدارس يسهم فى إثراء العملية التعليمية.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك فى إحداث التنمية المنشودة بالدولة، لافتا أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة فى مجال تطوير التعليم على كل المستويات.

ولفت عادل الغضبان لمتابعته المستمرة لهذا الملف، موجها بموافاته بتقارير بصفة مستمرة توضح نسب حضور الطلاب بجميع المدارس والمراحل التعليمية، مشيرا أنه يتم اتخاذ آجراءات تسهم فى ضبط العملية التعليمية وانتظام الطلاب فى المدارس.

وفى نفس السياق، وجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بتكثيف ومواصلة الحملات على سناتر الدروس الخصوصية، مؤكدا أن أولياء الأمور يجب أن يتعاونوا مع الدولة من أجل إنقاذ أبنائهم من مخاطر سناتر بيع العلم، موجها باتخاذ قرارات فورية بالإغلاق ومصادرة المحتويات، وطالب كذلك مسئولى التعليم بفرض تواجد المعلمين خلال اليوم الدراسى، ومنع الإجازات للطلاب والمعلمين إلا فى الظروف الضرورية التى تستلزم ذلك، وشدد المحافظ، أن الطالب الذى يتجاوز الغياب فى الفصل الدراسى الحالى، سوف يتم حجب رقم الجلوس الخاص به، ومنعه من الدخول للإمتحانات.