عاجل- بعد ساعات.. خريطة أماكن سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تكون غزيرة أحيانا على (مطروح والسلوم) مع تقدم ساعات النهار، وتكون أقل حدة كلما تقدمنا لداخل قد تصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساءً.

وأشارت الهيئة، إلى أن هناك ارتفاع نسبى فى درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، نتيجة تأثرنا بمنخفض حرارى ورياح جنوبية شرقية تعمل على رفع الحرارة، حيث متوقع أن تسجل القاهرة اليوم 25 درجة مئوية وشمال الصعيد 27 درجة مئوية وجنوب الصعيد 33 درجة مئوية، ليسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

وتتأثر السواحل الشمالية، بغطاء سحابى يعمل على تقليل ساعات سطوع أشعة الشمس خلال اليوم وانخفاض نسبى فى الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل السواحل الشمالية 22 درجة مئوية، كما تنشط الرياح على الصحراء الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

ونصحت الهيئة، المواطنين بعدم الانخداع بارتفاع الحرارة وتخفيف الملابس، مؤكدة عودة الأجواء الشتوية وانخفاض الحرارة من يوم الخميس الموافق 10 مارس.