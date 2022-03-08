حصاد الزراعة والطب البيطرى خلال أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ووفقا للحصاد الأسبوعى لأنشطة المديريات، أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة عن حصاد أحد الحقول الإرشادية لمحصول بنجر السكر، كما شنت مديرية الطب البيطرى، حملات على أسواق اللحوم، وتم ضبط طن و333 كيلوجرام لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذبح خارج المجازر، كما تم الانتهاء من تحصين 30 ألفا و961 رأس ماشية ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الأغنام والطاعون، و5 آلاف و120 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، كما تم تنظيم 17 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.



وفى محافظة القليوبية، واصلت مديرية الزراعة حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم إزالة 12 حالة تعد، كما تم تنفيذ مدرسة حقلية حول الإنتاج الحيوانى بقرية ميت كنانة، فضلا عن تنظيم حملات رقابية على أسواق بيع وتداول المبيدات والمخصبات أسفرت عن تحرير 4 محاضر تصنيع وإتجار فى مبيدات ومخصبات زراعية بدون ترخيص ومبيدات ومخصبات غير مسجلة بوزارة الزراعة.

وشنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، حملات رقابية على أسواق بيع وتداول المبيدات أسفرت عن ضبط 29 عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات والمخصبات منها منتهية الصلاحية وأخرى غير مسجلة بوزارة الزراعة، كما واصلت المديرية حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم إزالة 24 حالة، كما تم تنظيم قافلة زراعية بمنوف بالتعاون مع جامعة المنوفية، لرفع مهارات المهندسين الزراعيين، إضافة إلى عقد 35 ندوة توعوية تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الإعداد لزراعة القمح، الرى الحديث وتجميع الألبان.



كما نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الدقهلية قافلة علاجية بيطرية مجانية بقرية قراش بمدينة جمصة، حيث تم علاج كافة الحالات المترددة إلى القافلة مجانا.

بينما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية لمتابعة حالة المحاصيل الشتوية، والمرور على زراعات القمح فى مركزى كفر الشيخ ودسوق.

وأعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية عن حملة تحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور؛ للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، حيث تم تحصين 73 ألفا و890 طائرا، كما تم عقد 240 ندوة إرشادية للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.



فيما أكدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة إزالة 23 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمراكز مختلفة على مستوى المحافظة.

وشنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسكندرية حملات على أسواق اللحوم، وضبط 406 كيلوجرامات لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم الانتهاء من تحصين 26 ألفا و93 رأس ماشية ضد جدرى الضأن والجلد العقدى، وعقد 12 ندوة إرشادية.

وفى محافظة مطروح، تم توفير مبيد حيوى لمكافحة دودة أوراق الزيتون الخضراء التى تصيب البراعم الطرفية للنموات الجديدة لأشجار الزيتون وتؤثر على الإنتاجية، وكذلك واصل مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة زراعات محاصيل بنجر السكر والقمح والشعير، بمنطقة جنوب بورسعيد.



كما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، أولى فعاليات البرنامج التدريبى لمطبقى المبيدات، كما تم المرور على الزراعات الشتوية بنواحى مركزى الزرقا وفارسكور، وفحص زراعات القمح، كما استقبلت المديرية عدد من كبار المزارعين وممثلى مجالس إدارة الجمعيات الزراعية وذلك لمناقشة وبحث عدد من مطالب المزارعين.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم عن تكثيف حملاتها للتصدى وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، فى مراكز: سنورس، الفيوم، طامية، كما تم عقد اجتماع مع مسئولى المكافحة والإرشاد الزراعى بالمديرية، فضلا عن تنظيم حملة لمكافحة القوارض لحماية محصول القمح من خلال إنشاء حزام حول مساحات القمح باستخدام مبيدات مقاومة القوارض.

وفى محافظة المنيا، نظمت مديرية الزراعة مؤتمرا بعنوان "الحملة الإرشادية لسلاسل قيمة محصول عباد الشمس والزراعة التعاقدية.. أمان وضمان".

كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر قافلة زراعية من جامعة الأزهر فى الإدارة الزراعية بالشلاتين، وتم توزيع شتلات فاكهة وشتلات نباتات الزينة على المواطنين والمهندسين بالمجان.

وأكدت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء استمرار القوافل الزراعية بالطور، كما تم المرور على أجهزة القطاع الزراعى بمدينتى طابا ونويبع وإجراء تفتيش مفاجئ على منافذ بيع منتجات وزارة الزراعة، كما تم تفقد مساحات القمح المنزرعة بجنوب سيناء وللاطمئنان على حالة محصول القمح، كما تمت زيارة مفاجئة لمزرعة الدواجن للاطمئنان على وضع الدواجن ومدى تنفيذ المسؤولين عن العنابر للإجراءات اللازمة لتربية ورعاية الدواجن، كما تم استقبال اللجنة المسؤولة لمتابعة تطوير أعمال مركز تجميع الألبان الكائن بمدينة الطور.