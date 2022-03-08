بسبب حادث تصادم.. توقف حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- القاهرة»  

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تسبب تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكى بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي في توقف حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، بعد جامعة مصر الدولية .

دوت الخليج

اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، كان قد تلقى إخطارًا بتوقف حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، وبالتواصل مع إدارة المرور تبين أن التوقف نتيجة حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكى، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا.

نقل المصابين لمستشفى السلام لتلقى العلاج

انتقلت سيارات الإسعاف على الفور لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى السلام لتلقى العلاج، وانتقل على الفور ضباط الشرطة لمكان البلاغ، لمعاينة الحادث، ورفع حطام الحادث ، لعودة فتح الطريق مجددًا، وجارِ تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابات المختصة.

حادث تصادم سيارتين أسفر عن إصابة شخص

كما شهد طريق الإسماعيلية بورسعيد حادث تصادم سيارتين أسفر عن إصابة شخص، حيث تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن محافظة الإسماعيلية، إخطارا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بإصابة شخص في تصادم سيارة رقم ط ص س ٨٦٩٣ مع سيارة رقم ط د ر ٣١٢٧ بطريق أمام معسكر عز الدين بطريق بورسعيد.

الحادث أسفر عن إصابة شخص يدعي جمال سالم علي ٥٢ عام مقيم ابو خليفه بكدمة شديده بالكتف الأيسر وإصابات متنوعة ما بين الكدمات والسحجات بالجسم. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق والوقوف على ملابسات وقوع الحادث، وتم نقل المصاب للمجمع الطبي لتلقي العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.