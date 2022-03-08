/684000/أحمد-مهني-يزف-بشرى-سارة-لعمال-مضارب-الأرز بداية-صرف-المعاش-من-أبريل

صرح النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بأنه قد تم الانتهاء من مشكلة عمال مضارب الأرز بالإسكندرية وكذلك مضارب رشيد، والتى قد تقدم بشأنها بطلب احاطة، وانه سوف يتم صرف كافة المستحقات بداية من شهر ابريل، مع وضع جدول زمنى لدفع المتجمدات القديمة او دفعها مرة واحدة خلال فترة لا تتجاوز الثلاث شهور.

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ويذكر أن النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بان لجنة القوى العاملة قد ناقشت أزمة عمال شركة مضارب الإسكندرية وعدم صرف مستحقاتهم المالية بالمخالفة لتوجيهات الرئيس، وأقر القائم بأعمال مصفى الشركة حاليا بحق العمال فى المعاش والعلاوات الخمسة، حيث أن الشركة قامت بتسديد مستحقات العمال للمعاش للهيئة اول بأول.

أحمد مهني يزف بشرى سارة لعمال مضارب الأرز

واوضح مهني، أن أقر بذلك أيضا نائب رئيس الهيئة وطلب مهلة لمدة أسبوعين لإحضار ما يثبت احقيتهم ومقدارها لامكانية الصرف وموعد الصرف.

وأوضح أنه قد تم تصفية شركة مضارب الإسكندرية، وهي إحدى شركات "القابضة للصناعات الغذائية" بقرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 6/6/2010، وتم نقل باقي العاملين المتواجدين حينها إلى شركات شقيقة بقطاع الصناعات الغذائية، وذلك بعد تخارج على المعاش المبكر الاختيارى لبعض العاملين سنوات 2008 و2009 و2010.

وطالب عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الملف، لمعرفة مصير هؤلاء العمال وتصحيح الأوضاع القانونية لهم وصرف العلاوات ومستحقاتهم المالية.