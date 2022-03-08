/683999/ضمن-مبادرة-القضاء-على-قوائم-الانتظار-إجراء- 2128-عملية-جراحية-بالمنيا

كشف الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء 2128 عملية مجانية فى مختلف التخصصات في الفترة من أول يناير حتى نهاية فبراير 2022 ، وذلك في اطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار لتخفيف الاعباء عن المواطنين وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

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وقال وكيل الوزارة، أن العمليات التي أجريت شملت 1031عملية جراحة عيون - 205 جراحة مخ واعصاب - 132 عملية جراحة الاورام - 576 قسطرة قلبية - 50 قلب مفتوح - 97 جراحة العظام - 23 جراحة اوعية دموية وقسطرة طرفية - 14 قسطرة بالمخ ) ، مشيرا إلى انه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التى تواجه المواطنين.

المبادرة تتم بمشاركة 18 مستشفي داخل المحافظة

من جانبها أشارت الدكتورة ايرينى عادل نجيب مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة ، ان المبادرة تتم بمشاركة 18 مستشفي داخل المحافظة وهي ، مستشفى المنيا العام ، مستشفى رمد المنيا ، مستشفى ملوى التخصصي ،مستشفى التأمين الصحي ، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط ، مركز اورام المنيا ،مستشفى المنيا الجامعى ، مستشفى الكبد والجهاز الهضمى الجامعى ، مستشفى القلب والصدر الجامعى ، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة ،مستشفى الراعى الصالح بسمالوط ، مستشفى دار الهلال التخصصي ، مركز النيل الدولى للعيون ، مستشفى سمالوط النموذجى ومستشفى المنيا الوطنى ومستشفى الصفوة ومستشفى رمد ببنى مزار .