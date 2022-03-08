برعاية رئيس الوزراء.. هشام عباس وعلى الحجار ومدحت صالح نجوم مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بدورته الأولى

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دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل إنطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وذلك خلال السطور القادمة.

مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء

من الجدير بالذكر أن الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية، وذلك برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الفترة من 10 حتى 12 مارس الجاري، وقد أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن رايات التنوير تشمل كافة ربوع مصر، وذلك بإعتبارها أحد مفردات التنمية التي تعزز بناء الإنسان.

وأردفت أن مهرجان ابيدوس للموسيقى والغناء يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج وياتى كنموذج للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة بهدف ترسيخ دور القوى الناعمة فى تطوير المجتمع وإعادة تشكيل الوعى، وأكدت إيناس علي أهمية دور الثقافة والفنون في الترويج للحضارة المصرية مشيرة إلي استمرار تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء مصر.

وزير السياحة و الآثار خالد العناني

وقد وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار التهنئة لوزيرة الثقافة إناس عبد الدايم وشعب محافظة سوهاج بإطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى و الغناء، وأعرب عن سعادته بالتعاون البنّاء والمثمر مع وزارة الثقافة والمحافظة، والذى نجح فى إستعادة واستئناف الملتقيات الثقافية والفنية المتميزة، معربًا عن ثقته فى تأثير هذه الفعاليات إيجابيًا فى مكانة ووضع المحافظة سياحيًا.

مؤكدًا على أن الأنشطة الثقافية فى المواقع الأثرية، خاصةً فى الصعيد، تُبرز الوجه الحضارى لمصر وتراثها العريق وتعمل على جذب اهتمام المواطنين للفن والإبداع، وزيادة وعيهم الثقافي والحضاري وشغفهم بالفن الراقِ ما يمثل أحد أهداف إستراتيجية وزارة السياحية و الآثار للتنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن محورًا خاصًا عن تعزيز المشاركة المجتمعية والموارد البشرية عن طريق دمج وإشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية المستدامة و الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعي.

وبرنامج فعاليات الدورة الاولى من مهرجان ابيدوس للموسيقى والغناء يضم حوالي 3 حفلات يحييها على التوالى النجوم هشام عباس، على الحجار ومدحت صالح وذلك بالتعاون عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.