رسالة النائبة أماني الشعولي للمرأة المصرية عبر موقع دوت الخليج في اليوم العالمي

/683997/رسالة-النايبة-اماني-الشعولي-للمراة-المصرية-عبر-موقع-تحيا-مصر-في-اليوم-العالمي

وجهت النائبة أماني الشعولي أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، التحية لكل أم وزوجة وابنه مصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مضيفة: الأم قاعدة راسخة لكل بيت لأنها تقوم بتربية نشء صالح عن طريق تعليمهم حب الوطن والدفاع عنه.

دوت الخليج

وقدمت الشعولي، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، التهنئة للسيدة انتصار السيسي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، مضيفة: الرئيسس السيسي كرم المرأة المصرية، لذا ستكون المرأة المصرية علي العهد من خلال حماية الوطن وتربية جيل جديد علي قدر المسئولية.

تعديلات قانون تنظيم السجون

هذا وشهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بملحق أعمالها تعديلات جديدة بشأن قانون تنظيم السجون حيث تستهدف تحول مسمى السجون لمراكز تأهيل وإصلاح في ضوء الاهتمام بملف حقوق الإنسان.

يأتي ذلك وفق تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي و بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون فى إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وابنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعي إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.

ونص مشروع القانون، على أن تنفذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً كما نص مشروع القانون على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة.

وكانت قد وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون فى إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وابنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعي إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.