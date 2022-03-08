/683996/خاص-إلهام-شاهين-للسيدات-في-يوم-المرأة-العالمي-لازم-يكون-ليكوا-دور-مهم-وقوي

وجهت الفنانة القديرة إلهام شاهين رسالة قوية للسيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي ينطلق مراسم الاحتفال به اليوم 8 من شهر مارس الجاري.

دوت الخليج يرصد رسالة إلهام شاهين للسيدات باليوم العالمي للمرأة.

إلهام شاهين تنصح السيدات

وقالت إلهام شاهين في تصريح خاص لموقع «دوت الخليج» موجهه حديثها للسيدة المصرية: "أنتِ الأقوى والجمل والأذكى، أنتِ نص المجتمع ولازم يكون ليكي دور مهم وقوي في مجتمع وفي بيتك وفي عيلتك وفي شغلك، ولازم دايمًا يكون عندك أمل أنك تقدري تنجحي وتحققي كل اللي بتحلمي بايه بإرادتك.. لأنك فعلًا قوية وحمولة".

وتابعت ولازم يكون ليكي رأي ويكون ليكي موقف ولازم يكون عندك إرادة.. ربنا يسعد كل السيدات الأمهات والأخوات والزوجات والحبيبات والبنات، وكل سنة وكل امرأة في الدنيا طيبة".

إلهام شاهين تدعم قرار أشرف زكي

على الصعيد الآخر، دعمت إلهام شاهين قرار الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بمنع ظهور الفنانين بالبرامج التليفزيونية دون أجر.

وعلقت على ذلك القرار من خلال تصريح خاص لموقع «دوت الخليج» قائلة: "أي حاجة يقولها الدكتور أشرف زكي أنا موافقة عليها".

من جانبه، فجرت الفنانة إلهام شاهين عدد من التصريحات الجريئة خلال حلولها ضيفة على برنامج «حبر سري» المذاع على فضائية «القاهرة والناس» وجاءت كالتالي:

أقول للإخوان تبقوا معندكوش دين لو شمتتوا في حد مات زي اللي حصل مع وائل الإبراشي لا دين إسلامي ولا مسيحي ولا يهودي، حتى لو كافر.

لو شايفين نفسكم متدينين تبقوا غلط عشان الدين أخلاق.

مش هكتب جزء من ثروتي للأعمال الخيرية والأبحاث العلمية لأن عندي ورثة يورثوني وعندي عائلة حقها أن يورثوا.

_ التبرع بالأعضاء هيخدم البشرية وكل الدول المتحضرة عندها القانون ده، إحنا بننقذ أرواح ناس من الألم.

_ والناس اللي بيقولوا حلال وحرام كل الشيوخ قالوا ده حلال وصدقة جارية وعمل خير واسألوا الشيخ خالد الجندي وسعد الهلالي والدكتور سلومة وكلهم شيوخ أجلاء.

_ مفكرتش أتبنى طفل عشان مسؤلية أنا مش قدها، وأصلًا مخلفتش خوفًا من المسؤلية.

_ مش ندمانة إني نزلت أطفال عشان التمثيل عشان أنا مش قد هذه المسؤلية.

_ ببقى ولاد اخواتي ام في نصايح أو لعب، لكن لو حد تعبان متلاقنيش بخاف عليهم بزيادة.

مسرحية المومس الفاضلة مش ندمانة عليها، والكلمة دي كانت في حديث للبخاري أوله: إمرأة مومس…

_ مجلس الشعب في كذا حد فيهم مركز معايا.

_ فترة حكم الإخوان كانت أيام سودة.

إلهام شاهين تشارك في الماراثون الرمضاني 2022 بمسلسل بطلوع الروح

جدير بالذكر، أن النجمة المصرية إلهام شاهين تخوض السباق الرمضاني المنصرم 2022 بمسلسل «بطلوع الروح» إلى جانب منه شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، عادل كرم، وهو من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.