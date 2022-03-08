توفيق أوضاع 349 كنيسة ومبنى خدمي بمراكز المنيا

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ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خلال اجتماعًا موسعًا، عقده الموقف التنفيذي لملف توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة.دوت الخليج

الاجتماع جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن ، المهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني، المهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الفني الهندسي، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة، وممثلي الكنائس والطوائف المسيحية.

توفيق أوضاع 349 كنيسة ومبنى خدمي بمحافظة المنيا

المحافظ، أعلن خلال الاجتماع أنه تم إصدار قرارات من رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع 349 كنيسة ومبنى خدمي بمحافظة المنيا، وفقاً للقانون الصادر بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.

توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة

وأشار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، مشدداً على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

كما استعرض خلال الاجتماع، مع ممثلي الكنائس والطوائف، الكتاب الدوري بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2022، كما تم عرض موقف الكنائس المطلوب استيفاء اشتراطات الحماية المدنية لتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابع لها.