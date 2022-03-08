/683990/محلل-اقتصادى-العالم-يتجه-نحو-المزيد-من-الارتفاعات-فى-الاسعار-العالمية-للطافة

أكد الدكتور محمد شادى، باحث ومحلل اقتصادى فى المركز المصرى للفكر والدراسات، أن الحرب الروسية-الأوكرانية سوف تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمى، وذلك لأن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للسلع الأساسية للعالم أجمع بكميات ضخمة، مضيفا: الدولتين يحتلوا قمة سلاسل الإمداد العالمية.

دوت الخليج

وأوضح الدكتور محمد شادى، عبر مداخلة هاتفية فى موجز الاخبار المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن روسيا كانت المصدر الأول لسلع الطاقة من الفحم والبترول و الغاز والطاقة الكهربائية فى 2019، بالإضافة إلى كونها المصدر الثالث للسلع الاساسية مثل القمح والذرة.

ارتفاع فى الأسعار العالمية للطاقة

وأضاف أن الأسعار العالمية لسلع الطاقة قد ازدادت فى الفترة الحالية بنسبة 120% عن مستويات الأسعار فى عام 2010 وفقا لمؤشرات البنك الدولى، موضحا أن مستويات اسعار الطاقة كانت مرنفعة بشكل كبير فى عام 2010، وبالتالى فالعالم حاليا يشهد موجة ارتفاع فى الاسعار العالمية بنسبة 120% عن مستويات الأسعار المرتفعة فى عام 2010.

ولفت محمد شادى، أنه من المتوقع أن يشهد العالم المزيد من الارتفاعات فى أسعار الطاقة والسلع الاساسية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تصل أسعار النفط إلى 180 دولار فى نهاية هذا العام فى حالة استمرار الأزمة الروسية_الأوكرانية.

تأثير الأزمة الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد المصرى

وأوضح الدكتور محمد شادى، أن الدولة المصرية تستورد الطاقة والغذاء بنسب كبيرة من الخارج، مما يضغط على الاقتصاد المصرى من اتجاهين، موضحا ان الاتجاه الاول وهو الخاص بالتأثير السلبيى للارتفاع فى اسعار الطاقة العالمية على المخزونات الدولارية فى مصر، مما قد يؤثر على اسعار الدولار فى مصر وعلى مستويات الاحتياطى فى البنك المركزى.

وأكد على أن الموازنة العامة للدولة مازالت تتحمل اسعار دعم للطاقة، موضحا أن 17% من الدعم يتم توجيه الى سلع الطاقة، مما قد يؤثر على الموازنة العامة والميزان التجارى المصرى.

وتابع أنه من المؤكد أن العالم كله سوف يتأثر بشكل مباشر بالأزمة الروسية-الاوكرانية وبالارتفاعات التى تحدث فى الأسعار العالمية للطاقة.