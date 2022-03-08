/683986/غيابات-الأهلي-عن-مواجهة-بيراميدز-فى-الدوري-الممتاز

يحل النادي الأهلى ضد نظيره بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، اليوم الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

غيابات الأهلي عن مواجهة بيراميدز

وتضم قائمة غيابات الأهلي أمام بيراميدز كلا من صلاح محسن بسبب عدم تماثله للشفاء في مشط القدم ومحمود متولي لعدم الجاهزية.

فيما يغيب بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا، بسبب الإصابة إذ يغيب الأول والثاني بسبب مضاعفات فيروس كورونا، بسبب قطع في الرباط الصليبي.

ووليد سليمان ومحمد فخري، غامضَا للظهور بسبب أمور فنية.

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني بنتيجة 3/2، في اللقاء المقام بينهم على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن المباراة المؤجله ضمن الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وأحرز محمد شريف الهدف الأول بعد تمريرة مميزه من بيرسي تاو، ليسدد شريف الكرة على يساء حارس المريخ، ويعطي التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة.

ثم عزز محمد شريف بالهدف الثاني في الدقيقة 34 من تمريرة عرضية مميزة من أحمد عبد القادر، يضعها شريف في الشباك على يسار حارس المريخ، الذي لم يستطيع التصدي للكرة.

ثم قلص المريخ الفارق في الدقيقة 43عن طريق توني إتجومار، لينتهي شوط المباراة الاول بتقدم الأهلي بنتيجة 2/1.

وسيطر الأهلي على معظم مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل غياب لاعبي المريخ، ولكن أستطاعوا أن يسجلوا هدف قبل نهاية الشوط.

وفي شوط المباراة الثاني تراجع الأهلي في اول الدقائق وحاول المريخ أن يسجل التعادل، حتى نجحوا بالفعل واحرزوا هدف التعادل السماتي سعد الدين في الدقيقة 69 في تمريرة متقنة ضربت دفاعات الأهلي.