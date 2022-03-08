/683981/حبي-الذي-لا-ينتهي-نيللي-كريم-تتغزل-في-والدتها-بمناسبة-اليوم-العالمي-للمرأة

تغزلت الفنانة المصرية نيللي كريم في والدتها ذات الأصول الإنجليزية تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، الذي يتم الاحتفال به اليوم 8 مارس من كل عام.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنانة نيللي كريم لوالدتها في اليوم العالمي للمرأة.

نيللي كريم رفقة والدتها

نشرت نيللي كريم صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهرتا فيها من حفل زفاف الأولى على لاعب الأسكواش هشام عاشور.

وعلقت عليها قائلة: " يوم مرأة سعيد لحبي الذي لا ينتهي".

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

هذا وقد يحتفل العالم في كل عام بهذه المناسبة تقديرًا لدور المرأة المؤثر في كل المجتمعات، وتذكيرا بحقوقها في المساواة بينها وبين الرجل.

و يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة هذا العام 2022 تحت شعار «كسر التحيز»، بهدف تحقيق وتشجيع المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة أيضا في مختلف المجالات وتشجيعها على تحقيق أحلامها إنجازاتها.

السر وراء اختيار 8 مارس يوم للاحتفال بالمرأة

ويرجع سبب اختيار 8 مارس كيوم للاحتفال إلى عام 1856م الذي خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللاإنسانية التي يجبرن على العمل تحتها، ونجحت المسيرة في دفع المسؤولين السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية، ويرجع تاريخ هذا اليوم عندما تكرر هذا المشهد يوم 8 مارس في عام 1908 عندما سارت 15000 امرأة في مدينة نيويورك مطالبين بحقوق التصويت، والحصول على ساعات عمل أقل.

و قدمت امرأة تدعى كلارا زيتكين زعيمة "مكتب المرأة" للحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا فكرة يوم المرأة العالمي، في عام 1910، واقترحت أن يحتفل كل بلد بالنساء في يوم واحد من كل عام للضغط على تحقيق مطالبهن، وبالفعل ووافقت أكثر من 100 امرأة من 17 بلدا على اقتراحها وشكلت شعبة النهوض بالمرأة.

نيللي كريم تشارك في الماراثون الرمضاني 2022 بمسلسل «فاتن أمل حربي»

على الصعيد الآخر، تخوض الفنانة نيللي كريم السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «فاتن أمل حربي»، بطولتها إلى جانب، شريف سلامة، خالد سرحان، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، ويناقش قضية الطلاق وحرمان الزوجة من أبناءها بعد انفصالها ومحاولة الزواج مرة أخرى.