المشاركون في برنامج «منشد الشارقة» يزورون مجمع القرآن الكريم ويصفونه بأنه إحدى المنارات الحديثة للعلم

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قدم الشيخ شيرزاد عبد الرحمن طاهر الأمين العام لمجمع القرآن الكريم، شرحاً عن المجمع وأقسامه المتحفية والعلمية مشيراً لدوره في العناية بالقرآن الكريم وعلومه للارتقاء بالإنسان من خلال عملٍ مؤسسي متميز.

دوت الخليج

جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه نخبةً من المنشدين المشاركين في أعمال الدورة الثالثة عشرة لبرنامج منشد الشارقة الذي تقدمه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وأثنى الشيخ شيرزاد على برنامج منشد الشارقة وأهدافه الرامية للارتقاء بالقيم الحضارية والمجتمعية.

المشاركون في برنامج «منشد الشارقة» يزورون مجمع القرآن الكريم

من جهته قال إسماعيل الشيباني مقدم برامج بالهيئة لقد تشرفنا بزيارة مجمع القرآن ووقفنا على أعلام القرآن ومشاهير المقرئين وتجولنا في المتاحف والأقسام، وقال إن المجمع يعد مفخرة للشارقة وأدعو الجميع لزيارته.

من جانبهم عبر عددٌ من المنشدين عن إعجابهم بمجمع القرآن الكريم وما يحويه من علوم ومعارف ، وقال المنشد أصيل جابر من الجزائر إنه لشعور جميل واستشعار معاني روحانية ونحن نتجول في المجمع ، فيما قال مصطفى الشافعي من مصر إن المجمع يضم متاحف غاية الجمال ويضم العديد من الكنوز والمقتنيات القيمة والثمينة ، فيما عبر أحمد سليين من الأردن عن سروره بزيارة المجمع وقال إنني سعيد بزيارة هذا الصرح الثقافي والعلمي الكبير ، كما أشاد أحمد فيصل حجازي من السودان بالمجمع وقال إنه إحدى المنارات الحديثة للعلم والمعرفة في عالمنا العربي والاسلامي، أما المنشد علي شاطر من اليمن فقد قال إنه مكان مميز جداً ويحوي الكثير من العلوم الدينية، فيما قال رهيف الحاج من لبنان إن المجمع صمم على طراز حديث ومكان ملئ بالروحانيات ويجمع بين الأصالة والتطور.

هذا وجاءت زيارة المنشدين المشاركين في برنامج منشد الشارقة في نسخته الثالثة عشرة والذين يمثلون مختلف الدول العربية للمجمع ضمن زيارات تعريفية لأهم المعالم الحضارية في إمارة الشارقة.