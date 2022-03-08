/683983/اليوم-روتاري-مصر-يحتفل-بـ-اليوم-العالمى-للمرأة-بحضور-رئيس-روتاري-الدولي

يحتفل "روتارى مصر"، اليوم الثلاثاء، فى المدينة الشبابية الرياضية بحى الأسمرات بـ "اليوم العالمى للمرأة"، بحضور رئيس الروتارى الدولى شيكار مهتا وقرينته، و محافظ المنطقة الروتارية، المهندس ياسر نشأت، ورئيس حى الأسمرات المهندس حسن الغندور، وأعضاء المجلس القومى للمرأة، وممثلين عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة.

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وسيتضمن الاحتفال ندوة لمناقشة السلوكيات والعادات السلبية ضد المرأة، ومكافحة زواج القاصرات، وختان الإناث، فضلًا عن توعية الأمهات والأطفال ضد "ظاهره التنمر" ويتناول أسبابها وعلاجها مع تقديم فقرة ترفيهية من التراث المصرى.

روتاري مصر يحتفل بـ "اليوم العالمى للمرأة" بحضور رئيس روتاري الدولي

ويتفقد أيضا رئيس الروتارى الدولى معرضًا للصناعات والحرف التراثية واليدوية.

الرئيس السيسي فى زيارة رسمية للرياض

هذا و توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن هذه الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة، حيث سيبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقيه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.