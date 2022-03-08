رئيس هيئة الرعاية الصحية يصدر قرارًا بتكليف الدكتور أحمد البرعي مديرًا عامًا...

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، القرار رقم (13) لسنة 2022، بتكليف الدكتور أحمد محمد السيد البرعي، مديرًا عامًا لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الدكتور أحمد البرعي، كان شغِّل العديد من المناصب أهمها، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، رئيس الغرفة المركزية لإدارة المشروع القومي للرعايات المركزة والحضانات والطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، ووكيلًا لوزارة الصحة بمحافظة السويس، قبل أن يشغل هذا المنصب الحالي، والذي من خلاله أيضًا سيقوم بمهام الإشراف على التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، المزمع تنفيذها أوائل الشهر القادم.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن حركة التكليفات الجديدة تأتي في إطار مساعي الهيئة للتميز المؤسسي والدفع بدماء جديدة للعمل الميداني، الذي يستهدف تقديم خدمات طبية بجودة عالمية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، بناء على انتقاء الكفاءات المتميزة لأداء العمل.

وأضاف، أنه يوضع في الاعتبار الكفاءات الطبية المتميزة التي تدعم سياسة الهيئة والدولة في تطوير آليات العمل بالقطاع الصحي وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة، وبأعلى معايير الجودة العالمية للمواطنين، وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة في تصعيد الكوادر الشابة ودمجها مع عناصر الخبرة للاستفادة بهم في كافة مجالات العمل وتحقيق رؤية القيادة السياسية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر بجودة عالمية وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرضاء والرخاء للمواطنين.