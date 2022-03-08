وزارة التنمية المحلية: تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية

فى اطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية متابعة الأنشطة والفعاليات المنفذة من خلال مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الاوروبى فى 22 محافظة...

شاركت وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية برئاسة د.فاطمة الزهراء جيل فى أولى فعاليات مبادرة " الجواز مش جهاز "والتي تم إطلاقها تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمواجهة بعض الظواهر السلبية والموروثات المجتمعية المتعلقه بالزواج ، وكانت بداية انطلاق المبادرة بقرية سقارة بمركز ومدينة البدرشين ، و شهدتها الأستاذة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة .

و طلبت نائب المحافظ من منسقي المبادرة والمشاركين تكثيف نشر التوعية علي آليات تنفيذ المبادرة لضمان تحقيق الهدف المرجو منها ، حيث تم فتح باب المناقشة عن أسباب تلك الظاهرة، كما تم مناقشة بعض الحلول لتلك الظاهرة من خلال القيادات الشعبية والتنفيذية ، ووضع العديد من التوصيات لتنفيذها بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأشارت هند عبد الحليم ان المبادرة ستواجه بعض الظواهر السلبية والموروثات المجتمعية والتي منها تحمل الاهالي أكبر من طاقتهم المادية نظير شراء التجهيزات اللازمة للزواج لابناءهم وبناتهم ومواجهه ظاهرة الغارمات وزواج القاصرات.

واكدت علي أهمية نشر ثقافة الاستهلاك الرشيد والتوعية من أضرار اللجوء إلى الاقتراض والاستدانة خاصة بالقرى الأكثر فقراً وعدم المغالاة في تكاليف وأعباء الزواج .