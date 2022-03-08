جدة - نرمين السيد - جاء ذلك نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التى بذلها ويبذلها العاملون بالأوقاف فى ضبط شؤون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة، وما بذلوه ويبذلونه من جهد فى عمارة بيوت الله -عز وجل- وتكليفهم بمضاعفة الجهد فى الأيام المقبلة صيانة وفرشًا ونظافة للمساجد وحسن القيام على شؤونها استعدادًا للشهر الكريم، واسهامًا من وزارة الأوقاف فى تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة شهر رمضان المبارك 1443هــ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- منحة مالية للعاملين بوزارة الأوقاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.