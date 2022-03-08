إعفاء 171 حالة مرضية غير قادرة من رسوم الفحوصات بمستشفى العريش العام

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور طارق كامل، أنه تم إعفاء 171 حالة مرضية من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية لغير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر فبراير الماضى.





وأشار وكيل الوزارة فى بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعى شامل لهم وزيارتهم منزليا. وقالت مدير إدارة الخدمة الاجتماعية هبة عبد الفتاح إنه تم إعفاء 114 حالة مرضية بالقسم الداخلى و57 حالة مرضية أخرى بالعيادات الخارجية بمستشفى العريش، مضيفة أن الإخصائيين الاجتماعيين يؤدون واجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية، مؤكدة أن مساعدتهم واجب إنسانى، وأن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل على مدار الساعة فى خدمة المرضى.

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