بحضور محافظ القليوبية.. إزالة 8 مخالفات لشروط تراخيص البناء بطوخ (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة المكبرة لإزالة 8 حالات بناء مخالف على مساحة 1550 متر مخالفة لشروط الترخيص، تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية وذلك على مدار يومين والتى تقوم برصد أى متغير على الأرض بشكل فورى لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبى المخالفة لمنع البناء العشوائى.





وتنوعت المخالفات ما بين مبانى داخل الحيز العمرانى ومبانى خارج الحيز العمرانى على الأرض الزراعية إذ تم إزالة 3 حالات مسلحات خرسانية داخل الحيز العمرانى مخالفة لشروط التراخيص بالطابق الرابع والخامس، وإزالة 5 حالات بناء سويسى خارج الحيز العمرانى على الأرض الزراعية وجميعهم تم بناؤهم بدون ترخيص وصادر لهم قرارات إزالة وتمت الإزالة بالكامل بمعدات المحافظة ومركز ومدينة طوخ. وأهاب محافظ القليوبية بالمواطنين عدم الشروع فى البناء إلا بعد إصدار التراخيص اللازمة وإتباع القانون لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية، كما يناشد المواطنين سرعة التقدم لسداد إجمالى مبلغ التصالح لاستخراج نموذج 10 وعمل مطابقة لإدخال المرافق. جدير بالذكر أن الهيئة الهندسيه للقوات المسلحة تنفذ حاليا المطابقة فى القرى لكل ما هو أقل من 200 متر - أرضى +3 أدوار - أملاك خاصة وصدر له نموذج 10 المؤقت لابد من التقدم لعمل مطابقة من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإدخال المرافق، علما بأنه بانقضاء المدة المخصصة للتصالح (3 سنوات) وعدم استكمال إجمالى مبلغ التصالح وعمل المطابقة من حق الدولة القيام بأعمال الإزالة رغم تقدم المواطن للتصالح وسوف يتكلف المواطن تكلفة الإزالة.

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