صندوق المناخ الأخضر: نتطلع إلى دعم مصر فى تمويل مشروعاتها

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع تم مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمشروعات التى سيمولها صندوق المناخ الأخضر سواء فى مجالات التكيف أو التخفيف لدعم مصر لمواجهة التعيرات المناخية، وذلك فى إطار زيارة يانيك لمصر التى تتضمن عقد عدد من الاجتماعات لدعم التعاون بين الدولة المصرية والصندوق، استعدادا لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالتمويل وتحويل الإستراتيحيات الوطنية إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع وذلك وفقا للأولويات والاحتياجات الإستثمارية، كما تم مناقشة إمكانية تقديم صندوق المناخ الدعم التكنولوجى اللازم لمصر للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية .

وأضافت أن الاجتماع ناقش امكانية تمويل صندوق المناخ للمشروعات الـ6 التى قدمتها مصر، لمساعدتها على التصدى للتغيرات المناخية والتى تتضمن مجالات عدة كالطاقة، المخلفات، المياه، وغيرها من المشروعات التى تعبر عن احتياجات مصر التمويلية حتى عام 2050، مشيرةً إلى تطلع مصر إلى الحصول على جزء من التمويل الخاص بمشروعات الطاقة والبالغ حوالى 150 بليون دولار الذى يهدف إلى حل مشكلات الطاقة فى مصر، على أن يتم الحصول فى البداية على حوالى 10 أو 15 بليون دولار بهدف دعم مصر للتحول السريع نحو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة إمكانية دعم صندوق المناخ لمصر فى مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائى، بهدف تقديم الدعم للفلاحين لمساعدتهم على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال القطاع الخاص والبنوك لمساعدتهم على زراعة محاصيل جديدة، واستخدام وسائل جديدة لرى الأراضى والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرةً إلى قيام مصر بالتمويل الذاتى من موزانه الدولة لمشروعات حماية دلتا النيل للمساعدة على التصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشارت الوزيرة، خلال الاجتماع إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتى تم الانتهاء من إعدادها وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتهدف الاستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادى مستدام يقوم على خفض الانبعاثات فى القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وايجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمى والتكنولوجيا ورفع الوعى لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى المشروعات المقترحة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء فى مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام الجارى بشرم الشيخ، يعزز مكانتها الرائدة على المستوى الدولى والإقليمى لقيادة جهود التحول الأخضر، لا سيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضى قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لمكافحة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، مشيرةً إلى مواصلة التنسيق مع وزارة البيئة وجميع الجهات الوطنية ذات الصلة لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بجهود مكافحة تغيرات المناخ وإعداد التقارير الوطنية حول الجهود المبذولة فى هذا الإطار.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هناك العديد من فرص التعاون على المستوى الدولى، خصوصًا على الصعيد الإفريقى عبر الشراكات بين البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاعين الحكومى والخاص فى مصر لتعزيز التمويل المناخى ودفع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة صديقة البيئة، بما يمكنها من تحقيق خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مضيفة أن آليات التمويل المبتكر والمختلط تعزز النمو الاقتصادى الأخضر.

كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن وزارة التعاون الدولى عقدت العديد اللقاءات وورش العمل والجلسات الحوارية مع شركاء التنمية لمناقشة آليات التمويل المبتكرة للتنمية المستدامة والنمو الأخضر، وتم التوصل إلى تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة مقترحة لتطوير التمويل المبتكر فى مصر لدفع رؤية الدولة 2030 التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكذلك أجندة أفريقيا 2063.

ونوهت المشاط، إلى الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية فى مصر بدعم التنمية فى بلدان قارة إفريقيا من خلال الشراكات الاستراتيجية مع دول القارة، والتى تتيح نقل الخبرات الوطنية للتجارب الناجحة مع شركاء التنمية فى مجالات عدة عن طريق تفعيل التعاون مع بلدان الجنوب والتعاون الثلاثى مع المؤسسات الدولية فى هذا الشأن.

وتطرقت إلى التحديات التى تواجه الدول النامية وسبل تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدةً أنه فى إطار العمل على تحويل الالتزامات بتعزيز العمل المناخى إلى إجراءات تنفيذية، يتم التنسيق مع الأطراف ذات الصلة فى الحكومة ومؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخى من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وأدوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر الاستثمار فى المشروعات ذات الصلة.

وأضافت أنه فى إطار العمل على تحويل الالتزامات بتعزيز العمل المناخى إلى إجراءات تنفيذية، يتم التنسيق مع الأطراف ذات الصلة فى الحكومة ومؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخى من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وأدوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر الاستثمار فى المشروعات ذات الصلة.

كما أكد يانيك جليماريك Yannick Glemarec المدير التنفيذى لصندوق المناخ الأخضر، أن صندوق المناخ الأخضر يعد أول مؤسسة تمويلية تعمل فى مجال تمويل المشروعات الخضراء التى تتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية ، ويقوم الصندوق بالعمل مع عدد من البنوك حول العالم، حيث يتم تمويل عدد من المشروعات و المبادرات البيئية حول العالم، لا سيما فى مجال التغيرات المناخية، ويتمتع الصندوق بوجود خبراء حول العالم فى المجالات البيئية المختلفة.

وأوضح أن صندوق المناخ يتطلع إلى دعم مصر فى تمويل مشروعاتها التى تتضمن مجالات مختلفة وفقا لاحتياجات وأولويات الدولة المصرية، وذلك بعد الدراسة المستوفية لتحديد المشروعات الاستثمارية التى يمكن تمويلها ، والتى ستساهم فى دعم خطط مصر للتصدى للتغيرات المناخية، مشيرا إلى سعى الصندوق إلى تحقيق التوازن فى تنفيذ الخطط والمشروعات بالتكيف والتخفيف على حدٍ سواء.