آلية وموعد اختبارات الصف الرابع الابتدائى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا بشأن آلية عقد اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائى، لشهرى فبراير ومارس ونهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021/2022.





ونص الكتاب الدورى على دمج اختبارات شهرى فبراير ومارس باختبار واحد فقط، فى الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022 طبقًا للجدول المرفق بالبيان، على أن تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهى المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة - ولكل مدرسة امتحان منفصل.

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