تنظيم زيارات لطلاب الذكاء الاصطناعى بالجامعات الحكومية إلى المدن الذكية

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات حول تنظيم زيارات ميدانية لطلاب كليات وأقسام الذكاء الاصطناعى بالجامعات الحكومية للمدن الجديدة الذكية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وأشار التقرير، إلى أن الهدف من هذه الزيارات هو تعريف الطلاب بمنظومات العمل والتشغيل والصيانة؛ لإكسابهم الخبرات اللازمة فى إطار ربط الخريجين بسوق العمل، وتأهيل الطلاب لمواكبة احتياجات أسواق العمل، سواء على المستوى المحلى أو الدولى، والاستفادة من إمكاناتهم وتوجيه قدراتهم وتنفيذ أفكارهم وتطبيقاتهم فى مختلف المجالات.

وأوضح التقرير، أن الزيارة الأولى ضمت وفودًا من أربع جامعات: (القاهرة، عين شمس، حلوان، دمنهور)، وذلك لزيارة عدد من المدن الذكية هى: مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال (TIEC)، المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى (NACAI)، مركز البيانات Data Center .

وخلال هذه الزيارات، استمع الطلاب إلى شرح حول أهداف كل موقع ومشروع، ومدى الاستفادة من التقنيات الحديثة التى تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، والتى أقامتها الدولة المصرية تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة، والتى تسعى كافة مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافها.

وفى ختام الزيارة، أعرب الطلاب عن سعادتهم بتوفير مثل هذه الزيارات الميدانية، والتى تتيح لهم التعرف على مشروعات الدولة، وخاصة ذات الصلة بدراستهم العلمية.

ومن المقرر أن يتم عقد زيارتين أسبوعيًا، بواقع 8 أسابيع لتغطية أكبر عدد من كليات الذكاء الاصطناعى بالجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أنه جارى إعداد العديد من الزيارات الأخرى لطلاب الذكاء الاصطناعى للمدن الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.