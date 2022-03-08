ابنه عبد الرحمن أبو زهرة تروي كواليس جديدة عن مشاركته في فرح حفيدته

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دوت الخليج يرصد تصريحات ابنة عبد الرحمن أبو زهرة

عبد الرحمن أبو زهرة في فرح حفيدته

كشفت د. منى أبو زهرة ابنة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة في مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، كواليس مشاركة والدها في حفل زفاف حفيدته التي تدعى سارة.

وقالت ابنة عبد الرحمن أبو زهرة: "مشاعري كانت مختلطة على قد فرحتي بسارة لأنها قضت معايا وقت كتير على قد ما كان صعب أنها تسبني وتمشي لكن في نفس الوقت فرحانة أنها هتبدأ حياتها الجديدة".

تصريحات ابنة عبد الرحمن أبو زهرة

وأوضحت العلاقة بين الجد والحفيدة في كلامها عبر شاشة قناة ON الفضائية، قائلة: "كل أحفاده قريبين له هو جد شخصية رائعة وفوق الرائعة في تعامله مع كل أفراد العائلة وسارة بالنسبة له لها خصوصية في العلاقة لوجود مساحة بتهزر معاه وبينهم كلام ".

واستكملت كلامها قائلة: "كان مستني فرحها وكان بيخطط لتفصيل بدلة بيضاء وبيقول هعملها كل حاجة وكان مستني اللحظة بفارغ الصبر"، وعن دور الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة في حياتها له كشفت أهميه خاصة كونه الأكثر إرتباطاً بأسرتها.

حضور عبد الرحمن أبو زهرة زفاف حفيدته

وأشارت إلى دعمه الكبير لها مما انعكس ذلك على علاقته بأحفاده، معلقة: "متعلقين بيه وبالأخص سارة"، وفيما يخص مشاعرها لدى دخوله الفرح قالت : "وقت ما تعب كنت قلقانه عليه أوي بسبب كورونا".

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واختتمت كلامها: "وكنا منتظرين لحظة مشاركته في الفرح وكنا عاوزينه يقدر ويشارك الفرحة.. وفرحتي كانت فرحتين ببنتي وفرحها وبوجوده معانا".

يذكر أنه تداول العديد من الفيديوهات خلال الساعات الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وهو يرقص مع حفيدته بالعصا وبطريقة عفوية، وظهر في فيديو وهو يبكي هو وحفيدته من الفرحة عندما رآها بفستان زفاف.