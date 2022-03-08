/683972/للبنات-فقط-مفاجأة--في-حفلة-مروان-بابلو-القادمة-تفاصيل

تشتهر حفلات الراب في العموم بحضور الشباب بكثرة، كما لا يكون هناك مكان مخصص للبنات فقط، وتكون الحفلة مختلطة مما يؤدي لبعض المشاكل نظرًا لكثرة عدد الشباب في الحفل، ولكن لأول مرة في حفل راب نظم مروان بابلو شئ خاص بالبنات فقط في حفلتة بالإسكندرية.

دوت الخليج يرصد لكم عمل مروان بابلو على تنظيم شئ خاص بالبنات فقط في حفلته الأتية لأول مرة وذلك خلال السطور القادمة.

مكان مخصص للبنات فقط

تم تخصيص أماكن في الحفلة مخصصة للبنات فقط، نظرًا لعدد المشاكل التي تحدث في معظم الحفلات بسبب الإختلاط الذي يطغى على الحفل، ونشرت صفحة راب سين المتخصصة في أخبار نجوم الراب فقط، صورة للأماكن المخصصة في الحفل للبنات فقط.

أسعار تذاكر حفل الإسكندرية لـ مروان بابلو

ومن الجدير بالذكر، تترواح سعر تذاكر حفل مروان بابلو في الإسكندرية يوم 18 مارس الجاري بين 300 جنية للعادي، و500 جنية للتذكرة الأعلى، ومن ضمن التعليمات الهامة حول الحفل هو ضرورة اقتناء تكرة كاملة من سن 12 سنوات، كما لا يسمح بدخول أقل من 12 سنوات.

ولحجز التذاكر من TicketMarche اللينك التالي: https://www.ticketsmarche.com/tickets/buy-tickets-marwan-pablo-ar.html

أغنية بربري لـ مروان بابلو

احتل تراك «بربري» لـ مروان بابلو المركز التاني اليوم على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب على قناة مروان الرسمية، وتداوله رواد التواصل الإجتماعي بشكل كبير، وبالنسبة لعدد المشاهدات فقد حقق ما يقرب من 4 مليون مشاهدة بعد طرحه بحوالي 5 أيام.

وكانت معظم التعليقات وردود الفعل على التراك راضية بشكل كبير عنه، ويشتهر مروان بابلو بالشعبية بين جميع الفئات العمرية، خاصةً الشباب، وذلك بعد تراك «الجميزة» الذي أصدره خلال الأعوام الماضية، وكان بداية شهرته، وبعد ذلك حقق سلسلة من النجاحات بأغنية فري، والسندباد، ثم اشعل مواقع التواصل الإجتماعي بتراك عودته من الإعتزال «غابة».

معلومات عن مروان بابلو

اشتهر بأسم مروان بابلو ولكن اسمه الحقيقي مروان أحمد مطاوع وهو من مواليد 22 نوفمبر 1995، وكان معروف سابقًا باسم «داما»، هو مغني راب وكاتب أغاني ومنتج تسجيلات مصري من مدينة الإسكندرية.