/683970/طارق-الخولي-نائب-التنسيقية-يطالب-بتسوية-أوضاع-٣٢٢٠-طالب-مصري-عائدين-من-أوكرانيا

تقدم النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حفي جبالي، موجه للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بـشـــــــــــــــأن تسوية أوضاع الطلاب العائدين من أوكرانيا، حيث إن حوالي ٣٢٢٠ طالبا مصريًا يواجهون مستقبلًا مجهول حول كيفية استكمال دراستهم الجامعية، وذلك فى ظل التطورات الراهنة فى أوكرانيا مما يُشكل صعوبة العودة إلى الجامعات مرة آخرى.

دوت الخليج

تسوية أوضاع الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

وأوضح النائب طارق الخولي، فى الطلب المقدم منه، فإن الوضع معقد لعدد كبير من الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على أوراق رسمية تُفيد بإنهم مقيدين فى جامعات أوكرانية، فضلا عن عدم وجود معالجة واضحة لمصير دراستهم، خاصة أن هناك احتمالية بعدم القدرة على استكمال الدراسة عبر الإنترنت بسبب الوضع الجاري فى أوكرانيا.

وأضاف إن هناك حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان الحل هو اللجوء إلى معادلة الشهادات الجامعية أم أن عليهم استكمال الدراسة فى جامعات مصرية، مشيرا إلى أن العديد من الطلاب لن يتمكنوا من استكمال نفس مجالاتهم الدراسية حيث أن مجموعهم الدراسي أثناء الثانوية العامة لا يتسق مع قواعد وضوابط مكتب التنسيق التي أقرها. وطالب الخولي وزارتي التعليم العالي، والهجرة وشئون المصريين في الخارج، التنسيق العاجل فيما بينهم لوضع استراتيجية حاسمة لمصير هؤلاء الطلاب، فضلا عن وضع كافة الحلول التي من شأنها الحرص على مصلحتهم.

وتابع الخولي، أنه يجب العمل على وضع رؤية شاملة لمصير طلاب المصريين في الخارج في حالة حدوث حروب، انتشار الأوبئة، وخلافه.