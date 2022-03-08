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/683969/البرلمان-العربي-يطالب-المجتمع-الدولي-بتحمل-مسؤولياته-لردع-ميليشيا-الحوثي-الإرهابية

مستنكرا إطلاق طائرات مفخخة تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية..

09:57 ص - الثلاثاء 8 مارس 2022

استنكر البرلمان العربي، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، في عمل عدائي متعمد وممنهج يستهدف ترويع المدنيين الآمنين.

دوت الخليج

وجدد البرلمان العربي دعمه الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية، ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها، مشيدا في الوقت ذاته بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات الإجرامية التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذه الجماعة الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة.

تعديلات قانون تنظيم السجون

هذا و تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تعديلات جديدة بشأن قانون تنظيم السجون حيث تستهدف تحول مسمى السجون لمراكز تأهيل وإصلاح في ضوء الاهتمام بملف حقوق الإنسان.

يأتي ذلك وفق تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي و بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون فى إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وابنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعي إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.

ونص مشروع القانون، على أن تنفذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً كما نص مشروع القانون على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة.