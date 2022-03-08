/683968/تشكيل-بيراميدز-المتوقع-لمواجهة-الأهلي-اليوم

يدخل فريق بيراميدز ضيفاً علي النادي الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي

فى حراسة المرمى: شريف إكرامي.

فى خط الدفاع: محمد حمدي- وعلى جبر- وأحمد سامي- وأحمد فتحي.

فى خط الوسط: نبيل عماد دونجا- وليد الكرتي- ورمضان صبحي- وعبدالله السعيد، وإبراهيم عادل.

فى خط الهجوم: فاجري لاكاي.

وضمت القائمة ٢٠ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - فخري لاكاي

ويسعي النادي الأهلي لحصد الثلاث نقاط وإنتزاع والعودة إلي صدارة الدوري، حيث يأمل في إنتزاع اللقب من غريمة التقليدي نادي الزمالك الذي يقع في المركز الثالث برصيد 22 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق،يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط بعد 3 مباريات.

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني بنتيجة 3/2، في اللقاء المقام بينهم على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن المباراة المؤجله ضمن الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وأحرز محمد شريف الهدف الأول بعد تمريرة مميزه من بيرسي تاو، ليسدد شريف الكرة على يساء حارس المريخ، ويعطي التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة.