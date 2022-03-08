فانا إمام مذيعة برنامج عيش صباحك على نجوم FM تسخر من كوكب الشرق على الهواء

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أثارت مذيعة برنامج "عيش صباحك" المذاع عبر إذاعة نجوم FM ضجة كبيرة في حلقتها صباح اليوم الثلاثاء بسبب سخريتها من كوكب الشرق أم كلثوم.

دوت الخليج يرصد سخرية فانا إمام من كوكب الشرق

فانا إمام مذيعة برنامج عيش صباحك

طلب أحد مستمعي برنامج "عيش صباحك" الذي تقدمه كلا من المذيعة فانا إمام ويوسف التهامي، الاستماع لأغنية لـ أم كلثوم وكان رد فعلها مفاجيء.

لترد المذيعة فانا إمام وتقول: "إيه ده وإحنا نروح ونيجي بكرة تكون الأغنية خلصت"، وبذلك تكون سخرت من أغاني كوكب الشرق التي تشتهر بمدتها الطويلة.

تصريحات فانا إمام عن الأمومة

وفي سياق آخر، كانت قد حلت فانا إمام قبل سنوات ضيفة برنامج "هاشتاج 30" عبر شاشة قناة TeN الفضائية، وتحدثت عن موضوع الأم العازبة.

وتحدثت مذيعة "عيش صباحك" عن ملامح تجربتها كـ Single Mom، حيث أوضحت انها أم عازبة منذ ثلاثة سنوات وقتها، فهي تعيش مع طفلتها التي تدعى تاليا وكانت تبلغ من العمر وقت عرض البرنامج 5 سنوات.

وقالت إنها تعيش مع أهلها وابنتها وتقع عليها مسؤولية القيام بدور الأب والأم في الوقت نفسه، وعلقت قائلة: "البعض يعتقد الأمر صيحة من صيحات الموضة، لكنه ليس سهلا على الإطلاق".

برنامج عيش صباحك على نجوم FM

وتابعت فانا إمام قائلة: "ومع ذلك هي الآن قادرة على تربية طفلتها بشكل أفضل.. وكنت خائفة في البداية، لكن اتضح أن الشخص بعد وصوله لسن الثلاثين يشعر فجأة بالنضوج، ويفهم نفسه على نحو أفضل".

واستكملت فانا إمام كلامها بالبرنامج عبر شاشة قناة TEN الفضائية وقالت: “أبدأ اتخذ قراراتي في اليوم على أساس ابنتي واهتمامي الأول بقى وأحاول ألا آتي عليها مقابل شغلي ومواعيدي”.

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يذكر أن برنامج عيش صباحك يعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحا عبر إذاعة نجوم FM ، ويتابع البرنامج عدد كبير من الجمهور، فهو من تقديم فانا إمام ويوسف التهامي.