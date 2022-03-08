/683979/هاني-ضاحي-يوضح-آليات-تعامل-النقابة-مع-المخالفات-التي-يرتكبها-المهندسين

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق، أنه يوجد آلية مفعلة في حالة وجود مشكلة مع أحد المهندسين ، ويكون ذلك من خلال لجنة تحقيق ولجنة تـأديب، مؤكدا أنه إذا ثبتت لجنة التحقيق إدانة المهندس يتم تحويله مباشرة إلي لجنة التأديب، حيث تبدأ اللجنة بالإنذار مرورا بالإيقاف عن العمل، وفي بعض الأوقات تصل للشطب .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال تصريحات ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، علي فضائية "إم بي سي مصر".

هاني ضاحي يوضح آليات تعامل النقابة مع المخالفات التي يرتكبها المهندسين

وأضاف ضاحي: وتم ذلك في الكثير من الموضوعات التي تعرضنا لها خلال الأربع سنوات الماضية، وأن النتائج في بعض الأحيان كانت قابلة للحل والتراضي بين الطرفين، ولكن يوجد حالات أخري بها أخطاء هندسية كبيرة تصل إلي الخروج عن أخلاقيات المهنة، لافتا أنه في هذه الحالة تأخذ النقابة قرارات قاطعة وخاصة ماحدث أثناء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

وتابع نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق: هناك بعض المكاتب الغير مسئولة والتي توفي أصحابها استخدمت أختام موجودة ولم يتم تعيين هذه العقارات وبالتالي تم إيقاف هذه المكاتب وتم شطب مكتبين منها.