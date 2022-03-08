مدبولى يلتقى مدير المكتب الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بالتعاون القائم بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مؤكدًا استعداد مصر لتوفير كل الإمكانات اللازمة لعقد الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى 2024 الذى ستستضيفه مصر، مستعرضًا فى ذات السياق رئاسة مصر المرتقبة للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، والاستعدادات الجارية فى هذا الشأن.





جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور عرفان على مدير المكتب الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشرق الأوسط والدول العربية، والدكتورة رانيا هدية، مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون والترتيبات الخاصة بتنظيم الدورة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى عام 2024 الذى ستستضيفه مصر.

من جانبه، تقدم الدكتور عرفان على، مدير المكتب الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشرق الأوسط والدول العربية، بالشكر للحكومة المصرية على تجديد استضافة المكتب الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للدول العربية، مستعرضاً فى هذا الصدد تنامى وتطور دور المكتب على المستوى الإقليمى من خلال وجوده فى القاهرة.

كما هنأ مصر على فوزها بتنظيم الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى فى 2024، مشيرًا إلى أن مصر تقدمت بملف شامل لاستضافة هذا المنتدى ووضعت كل الإمكانات اللازمة لضمان نجاحه.

وتحدث "عرفان" عن الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الحادية عشرة، فى بولندا فى شهر يونيو القادم، وأهمية مشاركة مصر فى المنتدى بتمثيل عالى المستوى.

من جانب آخر، أكد الدكتور عرفان أن استضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الأطراف COP27، تمثل فرصة لتكريس الدور الأساسى للسلطات والإدارات المحلية فى تفعيل العمل المناخى على المستوى المحلى.

كما تطرق إلى جهود التنمية الحضرية المستدامة، ودور مصر الريادى فى تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، بما فى ذلك العمل على تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات المتعلقة بمكافحة الفقر فى عدد من المناطق فى مقدمتها صعيد مصر، وتنفيذ السياسة الحضرية الوطنية، وإصدار السندات الخضراء، وهى النقاط التى تمت الإشارة إليها فى مسودة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذى سيقدم للجمعية العامة خلال الاجتماع القادم فى أبريل 2022، وتطرق إلى التحضيرات الجارية لعقد هذا الاجتماع عالى المستوى لمناقشة تقرير الأمين العام حول تقدم العمل بتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة.