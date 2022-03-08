محافظ الغربية يستقبل وزير القوى العاملة

جدة - نرمين السيد - وذلك فى بداية زيارات الوزير الميدانية للمحافظات تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدى الإعاقة، بتسليم عدد من عقود العمل لـ "قادرون باختلاف" فى إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم.

كما من المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتسليم عدد من وثائق التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية لهذه الفئة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الحالى ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وياسر عيد وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

فى مستهل اللقاء تبادل الوزير والمحافظ الشكر والتقدير على الجهود والتعاون المشترك والتنسيق الذى يتم مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة من أجل تحقيق الخطة الموضوعة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، خاصة ذوى القدرات الخاصة من خلال تدريب مهنى متميز، وتوعية مستمرة لكل أطراف العملية الإنتاجية على أرض المحافظة.

وأعرب الوزير للمحافظ عن تقديره العميق للجهود المبذولة للنهوض بالمحافظة، والسعى الدؤوب لتحسين الخدمات للارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم للنهوض بوطننا العزيز.