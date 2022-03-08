جامعة القاهرة تدرس إنشاء كلية جديدة فى العلوم الإنسانية

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية الآداب، لمناقشة عددًا من الموضوعات المهمة وعلى رأسها منح الدكتوراه الفخرية من كلية الآداب لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام على رحمان، إلى جانب مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية ونظم الامتحانات وتطوير البحث العلمى.





وخلال لقائه بمجلس كلية الآداب، استعرض الدكتور محمد الخشت عمليات التطوير الضخمة التى شهدها المبنى الرئيسى للكلية والذى تم افتتاحه مؤخرا بحضور وزير التعليم العالى، بأيدى أساتذة ومتخصصين من كلية الآثار بالجامعة لكونه مبنى تراثيا، موجها بضرورة العمل خلال الفترة القادمة على استكمال تطوير باقى مبانى الكلية مع ضرورة مراعاة تحقيق الانسجام للطابع الخارجى للمبانى.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بالطفرة الكبرى التى شهدتها الكلية من حيث استحداث برامج دراسية جديدة والتى أدت إلى حدوث تحول فى مسيرة العملية التعليمية، مشيرًا إلى التطورات التى شهدتها بعض اقسام الكلية واستخدام التقنيات الحديثة فى التعليم الإلكترونى واستخدام منصة البلاك بورد وجورميه، كما طرح الدكتور الخشت الانضمام لمنصة ثينكى والتدريب عليها.

ووجه الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، بضرورة التوسع فى عقد الاتفاقيات الدولية وتدريس بعض مناهج الجامعات العالمية بما يتلاءم مع خصوصيتنا الاجتماعية والثقافية، مؤكدا على ضرورة وضع تصور عام لإنشاء كلية جديدة فى العلوم الإنسانية والاجتماعية للدراسات العليا والبحوث تكون امتدادا لكلية الآداب وبما يتلاءم مع وظائف المستقبل، وتؤدى دورها فى خدمة قضايا التنمية، كما وجه بتكوين لجان علمية عليا من كبار الأساتذة بالكلية تتولى رصد وتوصيف وتحليل المناهج والتخصصات العلمية للكليات العشر المناظرة الأكثر أهمية وبروزا فى العالم وذلك بهدف رسم خريطة علمية للاتجاهات الحديثة فى العلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب العالمية لتحديد الفجوات المعرفية بيننا وبين العالم وتغطية تلك الفجوات على مستوى العملية التعليمية والبحثية.

وناقش رئيس جامعة القاهرة مع أعضاء مجلس كلية الآداب، شكل ومضمون الورقة الامتحانية طبقا لنظام الامتحانات الموضوعية الشاملة والتى يجب أن تتضمن سؤال حل المشكلات، والاختيار من متعدد، وسؤال مقالى قصير والتأكيد على ضرورة أن يقيس الامتحان المخرجات التعليمية، مشددا على ضرورة قيام أعضاء هيئة التدريس بالتواصل مع الطلاب وتدريبهم على الامتحانات الموضوعية خلال المحاضرات.