القومى للمرأة يطلق برنامجا لتدريب 136 ألف سيدة على إدارة المشاريع

جدة - نرمين السيد - أطلق المجلس القومى للمرأة، فعاليات برنامج ريادة الأعمال الذى يستهدف تدريب 136 ألف سيدة على إدارة المشاريع، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأكدت الأستاذة مى محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس، أن البرنامج يتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط، والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجارى وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد. كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها، وذلك على مستوى 20 محافظة من محافظات حياة كريمة. يذكر أن المجلس القومى للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.

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