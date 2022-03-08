وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول نتائج مائدة أصحاب الأعمال بالسادات

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وذلك بمشاركة أكثر من 15 شركة ومؤسسة صناعية كُبرى بمدينة السادات، بحضور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشريف محمد شوقى مدير المركز الجامعى للتطوير المهنى بالجامعة، وممثلين عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من أصحاب الأعمال بمدينة السادات.
وأفاد التقرير بأن المناقشات تناولت موضوع "تفعيل الشراكة بين مجتمع رجال الأعمال وجامعة مدينة السادات ونوعية التدريبات المطلوبة لسوق العمل والتى يُقدمها المركز الجامعى للتطوير المهنى".
وأضاف التقرير، أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعة مُمثلة فى مركز التطوير المهنى، وبين مدارس المتفوقين بمدينة السادات ومؤسسة منتسورى هاوس، وتم الاتفاق على تفعيل الشراكة مع الجهات المُجتمعية، من خلال عقد بروتوكولات للتعاون مع العديد من القطاعات بمدينة السادات.
وأوضح التقرير، الدور الهام الذى يؤديه المركز الجامعى للتطوير المهنى لبناء القدرات للطلاب والخريجين، ودور الجامعة فى تقديم الخدمات التى يتطلبها المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة بالمدينة والإقليم، والعمل على مُكافحة البطالة وإعداد الخريجين؛ لاكتساب المهارات التى يطلبها سوق العمل.
وأبرز التقرير أهمية المُشاركة فى منتدى التوظيف الافتراضى والذى يُقام خلال مارس الجارى، بمشاركة كُبرى الشركات والبنوك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومراكز التطوير المهنى بالجامعات، مما يتيح مساحة أكبر للخريجين للتعرف على سوق العمل والحصول على فرص عمل فى هذه المؤسسات المشاركة.
ومن جانبه، أكد شريف شوقى، أن المركز قام بتوفير أكثر من 456 فرصة عمل فى العديد من القطاعات والتخصصات المختلفة، وساهم فى تأهيل الطلاب ليكونوا على قدر عالٍ من الكفاءة والمهارة المطلوبة لسوق العمل.
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